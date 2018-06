Sólo promesas en crisis de Alcalde Barranquitas

La pesadilla no termina para los vecinos de la colonia Alcalde Barranquitas. Este domingo, siete fincas de la calle Santa Mónica se volvieron a inundar, a pesar de las promesas de las autoridades que esto ya no sucedería. Las fincas con afectaciones son algunas de las mismas que se anegaron con la tromba del pasado 10 de junio.

Desde 2016 cada lluvia se ha convertido en un suplicio para los residentes de las calles Santa Mónica y Pedro Loza, donde topan con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

FOTO: Héctor Escamilla

Como parte de las obras para la Línea 3 del Tren Ligero, la empresa constructora desvió un colector, sin embargo, la instalación fue defectuosa y no alcanza a drenarse el agua de lluvia, produciéndose los encharcamientos en la calle y posteriormente entra el agua a las viviendas.

“Realmente, en esta colonia no fue una lluvia fuerte (la de la mañana del domingo), sin embargo nos inundamos de 40 a 50 centímetros. Estamos cansados de estas inundaciones (…) las autoridades, después de la otra lluvia nos dijeron que no iba a volver a pasar y es la segunda tormenta, nos volvemos a inundar y el temporal apenas comienza”, señala Iván Casarrubias, uno de los afectados, quien agregó que hasta el momento tampoco han sido indemnizados por los daños al menaje y propiedades que sufrieron con la tromba pasada.

Desde la tormenta pasada, las autoridades estatales instalaron bombas en la calle para que en caso de inundación, captaran el agua y la lanzaran hacia un improvisado cárcamo paralelo a la vialidad.

“Las bombas mentadas que tenemos aquí afuera no funcionaron, y comenzó a meterse nuevamente el agua a las casas, por veinteava vez o no se cuántas ya llevamos (…) cuando echaron a andar las bombas, era un chorrito el que sacaban, cuando debió sacar una gran dimensión… y de nuevo quienes la pagamos somos nosotros. No subió tanto como hace quince días, pero si tenemos daños en el menaje porque son aguas negras”, relató la señora Carmen Anguiano, de nuevo damnificada.

Los vecinos informaron que no dejarán de alzar la voz hasta que las autoridades atiendan la situación y resuelvan las inundaciones derivadas de errores en la construcción de la Línea 3.

Chocan las autoridades

A través de un comunicado de prensa, el ayuntamiento de Guadalajara criticó que Siteur no haya cumplido su promesa de hace dos semanas de resolver el problema de las inundaciones en la colonia, pero además, arremetieron contra la dependencia afirmando que no atendieron el anegamiento en siete fincas registrado la mañana de este domingo.

Personal de Siteur reaccionó y acusó que estas declaraciones del municipio no son ciertas, y que su personal fue el primero en atender a los dammificados por la tormenta, además que terminaron encargándose de las labores de limpieza.

