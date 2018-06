INE y ASF firman convenio de colaboración en materia de fiscalización

El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Auditoria Superior de la Federación (ASF) firmaron un convenio de colaboración para el intercambio de información en materia de fiscalización y también brindar capacitación al personal que participa en esta tarea.

El consejero y presidente de la comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama Rendón, precisó que cuando en el INE vean que hay recursos públicos involucrados y que pueden ser objeto de sanción por parte de la ASF se proporcionarán todos los elementos de la investigación y viceversa con la ASF.

"Cuando la Auditoría, al analizar cómo gastaron estados, municipios, cualquier ente público y pueda detectar que el recurso no se usó para los fines debidamente establecidos, sino que eventualmente pudo haber un beneficio ilegal, porque per se será ilegal siempre que se trate de recurso público que no entreguen las autoridades electorales hacia algún actor político", refirió.

Al respecto, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, aprovechó la oportunidad para lamentar que en el país no se tenga aún resuelto el asunto del Sistema Nacional Anticorrupción, pues estas elecciones eran el momento de sincronizar el mecanismo con el sistema electoral y consolidar la democracia.

“El convenio que hoy firmamos contribuirá a la rendición de cuentas de quienes compiten por los poderes públicos y que ayudará a inhibir conductas parciales e ilícitas de quienes quieran ejercer recursos públicos e incidir con ello en el curso de las elecciones y, en general, en el funcionamiento de la democracia”, afirmó.

David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, se pronunció a favor de incorporar al INE en las discusiones del Sistema Anticorrupción, toda vez que los procesos electorales han generado una percepción de corrupción por sus elevados costos.

“Estoy plenamente convencido de que esta acción conjunta, esta identificación de irregularidades, su prevención y la eventual medida correctiva, es un instrumento eficaz para fortalecer la gobernanza y la lucha contra la corrupción”, mencionó.

