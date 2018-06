Llamado a indecisos, medida estéril de los presidenciables

El llamado de los candidatos a la Presidencia para atraer a los votantes indecisos resulta poco útil, puesto que al final estos electores no acuden a votar o anulan su boleta, coincidieron especialistas consultados por Publimetro.

Este porcentaje de población denominado "indecisos" que se contabilizan en varias encuestas nacionales entre 15% y 25%, no modificarán mucho las actuales tendencias porque podrían no acudir a las urnas, aseguraron especialista consultados por Publimetro.

Ignacio Camacho, consultor de Integralia, explicó que sólo en elecciones donde están muy cerrada la brecha entre el primero y segundo lugar, el voto indeciso puede ser decisivo y hacer que todo cambie; pero no sería el caso en esta elección presidencial pues la diferencia está bastante marcada.

"Es muy probable que muchas de estas personas no acudan a votar o que simplemente anulen su voto, porque si estas alturas siguen indecisas sobre qué proyecto los convence más o no saben qué van a hacer, seguro se abstendrán", comentó.

Explicó que un efecto que tienen las encuestas en la ciudadanía es que al ver como ganador a algún aspirante ya no acuda a votar pensando que ya todo está dicho o que vean que su candidato está arriba y se confíen.

Por lo que hizo un llamado a la gente para que acuda a las urnas el próximo domingo a expresar su voluntad política, independientemente de lo que marquen las más recientes encuestas para esta elección presidencial.

Para Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, la gran mayoría de estos electores que no contestan las encuestas son abstencionistas, por lo que el término se encuentra mal empleado.

"Olvidemos esa palabra, no existe. Es un pretexto para los políticos para decir: voy a convencer y les sirve también a los analistas cuando se equivocan sobre quién va a ganar, pues dicen los indecisos se fueron hacia un lado, pero no existe ese grupo".

"En algún momento de la prehistoria alguien le puso indecisos al grupo que no contestaba entonces, a partir de ahí todos les dicen indecisos y no lo son, pero ha desvirtuado el tema de las encuestas, lo ha desvirtuado totalmente porque no son indecisos, es gente que no contesta y la gran mayoría de ellos son abstencionistas", dijo.

En entrevista con Publimetro precisó que según cálculos el nivel de abstencionismo entre los mexicanos para el próximo domingo será de 30 a 35%, es decir entre 26.7 y 31.1 millones, considerando que la lista nominal vigente es de 89 millones 123 mil 355 ciudadanos.

"En las elecciones presidenciales de 2012 se sobre estimó al PRI, mucho tuvo que ver la tendencia de crecimiento de AMLO porque todavía en los últimos días se fue cerrando la elección. La gente se confío y no se presentaron a la urna, lo que dejó 37% de abstencionismo", comentó.

Análisis

Guillermo Valdés, socio de GEA y coordinador del Cuarto reporte de la encuesta GEA ISA, compartió a Publimetro que con los rangos de diferencia que se tienen entre los aspirantes a la Presidencia de la República es previsible que el porcentaje de indecisos no influirá de manera significativa.

¿Cuál es el porcentaje promedio de votos indecisos?

–En nuestro cuarto y último reporte, previo a la elección del 1 de julio, tenemos registrado 20% de población como voto indefinido.

¿Estos votos harán la diferencia en las votaciones?

–No parece que vayan a marcar diferencia. Es importante aclarar que este 20% son personas que han contestado a nuestra encuesta en distintos sentidos tales como no sabe, no lo dijo, no votará, etcétera. Por lo tanto, este porcentaje puede estar, en gran parte, en el porcentaje de la población que no acudirá a votar. O también puede cambiar de opinión y al último momento vaya a votar. Por este motivo es que no se puede asegurar que si votan lo hagan por una de las cuatro opciones que hay para la Presidencia de la República.

La experiencia de 2012

Participaron 50 millones 323 mil 153 votantes- 63.33%

Había 79 millones 454 mil 802 ciudadanos con el llamado a votar

Los votos nulos fueron de un millón 241 mil 154

