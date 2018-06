Reportan fuerte explosión en un hospital de Gatesville, Texas

Una fuerte explosión se registró la tarde de este martes en el hospital Coryell Memorial, ubicado en Gatesville, Texas.

De acuerdo con el medio RT, el portavoz del hospital afirmó que hay pacientes heridos atrapados, luego del colapso parcial de la estructura. Por su parte, los lesionados rescatados están siendo trasladados a Hillside Medical Lodge y a iglesias cercanas.

El incidente tuvo lugar en un área del hospital en donde se lleva a cabo una construcción para su expansión, informó la estación KCENTV.

Por esto, cerca de 900 clientes de la Texas-New Mexico Power Company se quedaron sin electricidad, dijo su vocero Eric Paul.

Aquí el video:

More viewer photos of the explosion at @CoryellMemorial pic.twitter.com/4R0DykG3wr

— Holly Stouffer (@HollyKXXV) June 26, 2018