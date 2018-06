Trump amenaza con imponer "un gran impuesto" a Harley-Davidson

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hoy con imponer "un gran impuesto" sobre las ventas del prestigioso fabricante de motos Harley-Davidson en EU, después de que la compañía estadounidense anunciara este lunes sus planes de trasladar parte de su producción fuera del país.

"¡Harley debe saber que no podrá volver a vender en Estados Unidos sin pagar un gran impuesto!", exclamó Trump en su cuenta oficial de Twitter, donde acusó a la empresa de usar como "excusa" la imposición de aranceles por parte de la Unión Europea (UE) para sacar parte de su manufactura de suelo estadounidense.

A Harley-Davidson should never be built in another country-never! Their employees and customers are already very angry at them. If they move, watch, it will be the beginning of the end – they surrendered, they quit! The Aura will be gone and they will be taxed like never before!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2018