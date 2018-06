'No hay nada más aterrador': sobreviviente narra tiroteo en Maryland

Un presunto testigo del tiroteo registrado este jueves en la redacción del diario Capital Gazzette, en Maryland, EU, afirmó que en el suceso se produjeron "algunos" muertos, si bien después aclaró que no quiere "dar a nadie por muerto".

"Un único tirador disparó a varias personas en mi oficina, algunos de los cuales están muertos", escribió en un primer momento el periodista de ese diario Phil Davis en su cuenta de Twitter.

A single shooter shot multiple people at my office, some of whom are dead.

Apenas cuatro minutos después, Davis matizó sus palabras en un segundo mensaje en el que contó que, a pesar de que la situación "es mala", no quería aún "dar a nadie por muerto".

Según el periodista, especializado en sucesos, los disparos procedían de fuera de la oficina y atravesaron la puerta de cristal hiriendo a "varios empleados" de este diario local con sede en la localidad de Annapolis.

"No hay nada más aterrador que escuchar a varias personas ser tiroteadas mientras tú permaneces agazapado bajo tu escritorio y escuchas al tirador volver a cargar el arma", describió Davis, quien, según dijo, aguardaba en estos momentos a ser interrogado por las autoridades.

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload

— Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018