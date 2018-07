Esto pensaba Fidel Castro de Andrés Manuel López Obrador

Fidel Castro Ruz, ex líder cubano y fallecido en 2016, definió a Andrés Manuel López Obrador (virtual presidente) como "la persona de más autoridad moral y política de México cuando el sistema se derrumbe y, con él, el imperio".

En una serie de reflexiones titulada "El gigante de las siete leguas (PARTE 1)"(publicada en agosto de 2010), Castro Ruz habla sobre el libro “La mafia que se adueñó de México… y el 2012”, en el que López Obrador narra su versión de las polémicas elecciones de 2006 y revela sus planes para el proceso federal de 2012.

El 1 de diciembre del año 2000 Fidel Castro asistió a la toma de protesta de Vicente Fox como presidente. Tras la ceremonia, salió al balcon del Antiguo palacio del Ayuntamiento a saludar a una multitud que acudió al lugar para recibirlo / Foto: Cuartoscuro

"[López Obrador] se presentó a las elecciones y ganó la mayoría de los votos frente al candidato del PAN. Mas el imperio no le permitió asumir el mando", introduce Castro Ruz, para poteriormente añadir: "Yo conocía cómo Washington había elaborado las ideas del 'neoliberalismo' que vendió a los países de América Latina. Nunca tuve una idea tan nítida de la forma con que el imperio utilizaba esa doctrina para destrozar y devorar las riquezas de un importantísimo país…".

Castro hace una revisión capítulo por capítulo del texto firmado por el próximo presidente del país y asegura: "Andrés Manuel López Obrador, una persona con la que nunca hablé, ni sostuve con él relación de amistad, es el autor de un pequeño volumen que acaba de ser editado, a quien agradezco la brillante exposición que hace de lo que está sucediendo en ese hermano país".

Fidel y López Obrador pensaban lo mismo sobre Carlos Slim

"La opinión de López Obrador sobre Carlos Slim, también la comparto", escribe Castro Ruz, quien contó una anécdota sobre su encuentro con el empresario mexicano y quien llegó a ser el hombre más rico del mundo.

"Yo también conocí [a Carlos Slim]. Me visitó siempre cuando fui a México y una vez me visitó en Cuba. Me obsequió un televisor –lo más moderno entonces– que conservé en mi casa hasta hace apenas un año. No lo hizo con intención de sobornarme. No le pedí nunca tampoco favor alguno. A pesar de ser el más rico de todos, con una fortuna que supera los 60 mil millones de dólares, es un hombre inteligente que conoce todos los secretos de las bolsas y mecanismos del sistema capitalista", escribió Castro.

En el texto, Fidel devela su admiración por el político tabsqueño: "será la persona de más autoridad moral y política de México cuando el sistema se derrumbe y, con él, el imperio [de Estados Unidos]. Su contribución a la lucha por evitar que el Presidente Obama desate [una] guerra [nuclear] será de gran valor".

Narcotráfico y cambio climático

Castro Ruz termina su escrito con una serie de temas ausentes en el texto de Obrador. "No se menciona el hecho de que en Estados Unidos se ha creado un colosal mercado de drogas y su industria militar suministra las más sofisticadas armas, que han convertido a México en la primera víctima de una sangrienta guerra en la que están muriendo ya cada año más de 5 mil jóvenes mexicanos. Aunque comprendo que un hombre que incesantemente recorre los más apartados municipios del país, no podría abordar ese asunto. No obstante, de mi parte, considero un deber recordarle al pueblo mexicano que este problema se suma a los hechos señalados en la valiente denuncia de López Obrador".

Y añade: "No se consigna tampoco el hecho de que el cambio climático se ha convertido en un colosal peligro para la supervivencia de la especie, que ya, de hecho, está creando gravísimos problemas como el que sufre actualmente Rusia, donde el número de víctimas del calor y el humo de los incendios que provoca en los bosques y en la turba, han más que duplicado el número de personas que requieren los servicios funerales en Moscú y otras ciudades. México es, precisamente, el país donde tendrá lugar la futura Cumbre del Cambio Climático y otras muchas actividades relacionadas con este".

El texto completo se puede consultar en la página oficial en memoria de Fidel Castro, "Soldado de Ideas".

