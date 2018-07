No soy un político de rencores, ni venganzas: Víctor Hugo Romo

A pesar de la guerra sucia, la compra del voto y el desvío de recursos de los integrantes del Frente, logramos hacer historia por segunda vez, aseguró Víctor Hugo Romo Guerra.

El candidato a la alcaldía de Miguel Hidalgo de la coalición Juntos Haremos Historia, confirmó su triunfo electoral en esa demarcación, hasta que culminó el conteo del Programa de Resultados ElectoralesPreliminares (PREP).

Dijo que se pudo haber proclamado ganador desde esta madrugada, cuando el PREP anunció la tendencia electrónica de su triunfo, pero prefirió esperar hasta el 100% del conteo, en un acto de civilidad, congruencia y respeto al electorado.

En un comunicado de prensa, Romo lamentó que su opositora del Frente, Margarita Martínez, haya recurrido a la calumnia, la difamación y los ataques personales para intentar derrotarlo en la elección.

"Los propios miguelhidalguenses nos revelaron que nuestros opositores desviaron los programas sociales de la delegación Miguel Hidalgo y del Gobierno de la Ciudad, pero ni así lograron contener la fuerza ciudadana y su hartazgo con un gobierno que no le cumplió", aseguró.

Recordó que a lo largo de la campaña fueron presentadas decenas de denuncias ciudadanas y de Morena, todas dijo, por casos documentados de compra de voto, desvío de recursos públicos como los del Seguro de Desempleo, exceso de gastos de campaña y entrega de diferentes bienes y servicios.

No obstante, dijo Romo, Morena se colocó en Miguel Hidalgo como la primera fuerza política por encima de los partidos que conformaron el Frente (PAN, PRD y MC) y del PRI.

Reiteró que no es un político ni de venganzas ni de rencores, por lo que se va a enfocar a trabajar en el bienestar de todos los ciudadanos, sin preferencias ni distinciones.

Hizo un llamado a la reconciliación de los miguelhidalguenses, para dejar atrás las divisiones insanas que generan las contiendas políticas y superar las diferencias que nos alejan, consideró.

“Es momento de empezar a trabajar unidos por el bienestar de todos los miguelhidalguenses, especialmente por los que menos tienen y más necesitan de nuestro respaldo”, aseguró.

