Trump y López Obrador conversan vía telefónica

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia", conversó vía telefónica con Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El candidato -y virtual ganador de la contienda- confirmó la llamada a través de su cuenta de Twitter, quien confirmó que hablarán sus representantes.

"Recibí llamada de Donald Trump y conversamos durante media hora", escribió el candidato en su cuenta de Twitter. "Le propuse explorar un acuerdo integral; de proyectos de desarrollo que generen empleos en México, y con ello, reducir la migración y mejorar la seguridad. Hubo trato respetuoso y dialogarán nuestros representantes".

Al respecto, el presidente de Estados Unidos aseguró creer que tendrá una "gran relación" con López Obrador y calificó como "excelentes" las elecciones en México.

"Pienso que la relación será buena, veremos qué sucede, realmente creo que será algo muy bueno. Le dije que hace mcuhos años, cuando lo vi competir, dije 'algún día será el presidente de México' y resultó ser cierto".

Trump says he has spoken with Mexico President-elect Lopez Obrador about a separate Nafta deal between the U.S. and Mexico #tictocnews pic.twitter.com/4iTm294Ycr

