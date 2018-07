Muere multimillonario chino tratando de tomarse una foto en Francia

El copresidente del grupo empresarial chino HNA Wang Jiang falleció como resultado de una caída accidental durante un viaje de negocios por Francia, según anunció hoy la compañía.

Wang, de 57 años y también cofundador del grupo, murió el martes aunque la empresa no lo anunció hasta hoy en un breve comunicado en el que no dio más detalles.

DEATH ON HOLIDAY? The co-founder and chairman of the giant Chinese conglomerate #HNAGroup #WangJian , 57, "accidentally fell" in Provence, #france #Bonnieux on Tuesday as he was having his picture taken. His firm owns 25% of @doubletreenrb_ #Hilton pic.twitter.com/SlqUi5Te6l

— Richard Kitheka (@goldfishpr) July 4, 2018