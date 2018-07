Primer Ministro de Israel felicita a López Obrador

El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, felicitó a Andrés Manuel López Obrador, tras su virtual triunfo en la elección presidencial de este 1 de julio.

Esta mañana, a través de su cuenta de Twitter, @IsraeliPM, Netanyahu escribió: "Felicidades al recién electo Presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Espero fortalecer las relaciones entre nuestros países y promover nuestros intereses comunes".

Congratulations to the newly elected President of Mexico Andrés Manuel López Obrador. I look forward to strengthen the relations between our countries and promote our shared interests. @lopezobrador_

