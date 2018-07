AMLO agradecerá a Meade y Anaya por 'no pasarse de lanza'

Andrés Manuel López Obrador informó que agradecerá de forma personal a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade por no " haberse pasado de lanza" al aceptar los resultados electorales.

El virtual ganador de la contienda presidencial señaló que buscará a los dos cuando tenga la posibilidad y se den las condiciones.

Previo a una reunión de gabinete esta mañana de sábado, López Obrador aclaró que la reunión será para agradecerles por "haber actuado con mucha responsabilidad y aceptar el resultado".

Reconoció que también durante la campaña los dos candidatos hicieron cuestionamientos pero no se pasaron de lanza.

En otros temas, López Obrador invitó Enrique Alfaro, gobernador electo de Jalisco que renunció a Movimiento Ciudadano y podría estar interesado en unirse a Morena.

"He estado recibiendo llamadas de los gobernantes de todos los partidos, hoy en la mañana me habló el gobernador de Nayarit, es sólo un ejemplo, y sigo recibiendo apoyos de empresarios, me acaba de enviar una carta muy afectuosa Miguel Alemán", indicó.

Con información de Milenio

