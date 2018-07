César Yáñez, el “ángel de la guarda” de AMLO en su camino presidencial

La cúpula del más alto nivel de Morena lo considera su sombra, pues es el único que le ha seguido el ritmo de trabajo en sus tres giras rumbo a la Presidencia de la República, por ende, conoce prácticamente, al igual que el tabasqueño, todos los municipios del país.

Siempre atrás del morenista, César Yáñez se convirtió en el hombre de todas las confianzas del hoy electo presidente de México.

Es él quien ha fungido como el único cuerpo de seguridad cuando el tabasqueño baja de su automóvil, saluda de mano a los seguidores y da su discurso en mítines.

También es el encargado de llevar un control de daños, cada vez que se cuestiona o se ‘ataca’ —por medio de declaraciones por sus opositores o por notas periodísticas— al fundador de Morena.

Se conocieron por primera vez desde la trinchera del PRD nacional, en 1997, y desde entonces son inseparables, un inamovible entre su círculo más cercano.

En ese periodo el sol azteca arrasaba en la Ciudad de México y reconfiguraba el mapa político de las hoy alcaldías.

Ahora, César, enfrenta un escenario similar, pero donde Morena borró del escenario local y federal al PRI, PAN y PRD.

De un perfil discreto, a Yáñez se le conoce por sus amigos como un hombre sencillo, trabajador y, por supuesto, una persona leal a morir a López Obrador, pero también un operador político en toda la extensión de la palabra.

Enfrentó las derrotas junto al oriundo de Macuspana: en 2006 y 2012 en su carrera a la silla presidencial frente a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Es más, se dice que fue uno de los artífices para que AMLO no se deprimiera y continuará con su campaña a lo largo del país.

La misma coordinadora de campaña de AMLO, Tatiana Clouthier, sostiene que no hay nadie más cercano a López Obrador que César Yáñez. “Hay gestos de César con Andrés que sorprenden verdaderamente; hay cariño y agradecimiento histórico entre ellos dos”, afirmó.

Incluso, el propio López Obrador lo reconoce y ha hecho notar en sus giras de trabajo, como candidato y como presidente nacional de Morena, su respaldo a Yáñez. “Me ha ayudado mucho”, una frase constante en sus discursos.

Ahora lo nombró como el encargado de medios de comunicación durante los meses posteriores y en la etapa de transición.

Otros como Porfirio Muñoz Ledo celebran la lealtad de César Yáñez con Andrés Manuel López Obrador, a quien no se le ha despegado en los últimos 20 años. “Un hombre honorable y de lealtad incuestionable como pocos en el mundo de la política”, afirmó a Publimetro.

Una sombra de 20 años

César casi siempre luce ataviado con una camisa de cuadros y mangas cortas. Su comunicación con los reporteros que siguen la pista a López Obrador en el país es limitada.

Muchos lo acusan de prepotente y déspota; sin embargo, la mayoría coincide que su personalidad es así: un hombre callado y calculador, sobre todo para un político que lleva años recorriendo el país y recibiendo todo tipo de acusaciones y cuestionamientos por propios y extraños.

Según quien fuera el chofer de Andrés Manuel durante su gestión como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Nicolás Mollinedo, Yáñez es quien también se ha encargado de vigilar la salud de AMLO. “Su prioridad es Andrés Manuel, a quien le ha dedicado en cuerpo y alma los últimos 20 años de su vida”, declaró Mollinedo.

Por si fuera poco, es a él a quien le achacan el termino de prensa “Fifí”, y no al tres veces aspirante presidencial, quien llamó a un diario de circulación nacional de iniciar una campaña negra en su contra en septiembre de 2017.

El mandamás de comunicación

A principios de año fue designado como vocero de la precampaña y campaña del tabasqueño, por lo que es el hombre de todas las confianzas del hoy electo presidente de México.

El tabasqueño lo invitó a sumarse a su campaña presidencial cuando decidió dejar el cargo en la capital del país para competir, en ese entonces bajo la bandera del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por la silla presidencial.

Ahora, se posiciona como el hombre que tendrá la tarea de liderar la transición en los siguientes meses y delinear el proceso de trabajo ante los medios de comunicación. Entre la esferas de poder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dicen que es el segundo al mando del partido, y no es para menos, incluso, gente de su círculo de más confianza asegura que en los momentos más difíciles, siempre busca su consejo.

Guerra sucia

En 2017, salió a la luz una serie de llamadas del vocero de AMLO a las autoridades de Puebla, debido a que su novia se encontraba recluida en el penal de San Miguel, presuntamente por posesión de recursos de procedencia ilícita.

En ese entonces, César Yáñez, acusó que la filtración obedecía a un golpe mediático, por los vínculos que tiene con Morena.

El pasado de Yáñez

César Yáñez fue el director de Comunicación Social durante la administración de López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México.

Después de eso ha sido el encargado de coordinar el área de prensa, además de ser vocero en Morena en los últimos años.

Es originario de Colima y estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Gráfico: Irene Hernández

ENTREVISTA:

Tatiana Clouthier

Integrante del equipo

de transición de AMLO

Será la encargada de temas de política interna del país en el equipo de transición del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Quien se desempeñara como vocera de la campaña de AMLO afirma que Yáñez es el “ángel de la guarda” del tabasqueño, un hombre que ha sido su sombra en los últimos 20 años y una persona extremadamente discreta y prudente.

¿Cómo definirías la personalidad de César Yáñez?

— César es el ángel de la guarda de Andrés Manuel López Obrador, es un tipo súper discreto y muy profesional, es alguien muy confiable y una persona entrañable para AMLO.

Yo conozco a Yáñez desde 2010 y te puedo decir que es un hombre honorable.

Se le conoce como un hombre incondicional de López obrador en las dos últimas décadas ¿cuál es tu postura sobre esto?

— Es un gran aliado, él ha estado en las buenas y en las malas –sobre todo en las malas– con Andrés Manuel.

Es un personaje que ha caminado con él desde hace varios años, desde sus inicios; es él quien más kilómetros ha acompañado hombro a hombro a AMLO.

¿Cuál es tu anécdota con él desde que lo conoces?

— Es alguien que siempre está súper atento: que se tome sus pastillas a tiempo, que todo esté en orden –tanto en el trabajo como en la vida diaria de López Obrador– alguien sumamente admirable.

El otro día, me invitaron a comer con él y por cuestiones de agenda llegué tarde, César me dijo que el candidato ya había comido, porque tiene un horario y no puede quedarse sin sus alimentos; es alguien súper calculador, un profesional en lo que hace y eso se le reconoce.

LO MÁS VISTO DE PUBLIMETRO TV: