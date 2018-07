Inician atorones por obras en Periférico Sur

Este domingo comenzaron las obras de reencarpetado con concreto hidráulico en Periférico Sur y aunque se eligió domingo para el arranque, con el objetivo de analizar el impacto a la movilidad, ya se registraron los primeros embotellamientos que se espera se agraven esta semana debido a que muchas personas desconocen aún las intervenciones que se realizarán a la zona.

A las 10:42 de la mañana comenzó el cierre a la circulación de Periférico Sur a la altura de la carretera a Chapala. En una primera etapa de dos kilómetros, se trabajará en los carriles de sentida poniente a oriente, es decir, de avenida 8 de Julio hacia la vía a Chapala. Debido a ello, se habilitó un carril a contraflujo en el extremo opuesto de la vialidad para el paso de los automotores.

Sin embargo, con el inicio de las obras, ya comenzaron las quejas de automovilistas, quienes acusan problemas de movilidad:

“Yo no sabía que iban a cerrar, pero vea, es un atascadero, porque se vienen de ese lado y luego todos se quieren meter”, afirmó Lucía Ruiz, automovilista quien afirmó que ella no sabía que iban a cerrar Periférico Sur.

122 vehículos circulan diariamente por Periférico Sur, en el tramo de carretera a Chapala a López Mateos: es la zona de la ciudad con mayor tránsito.

“Yo si sabía, en las noticias salió, pero no me queda de otra, es la única ruta que tengo para llegar a mi casa ¿qué hago?, explicó Refugio Ramos, vecino de Tlajomulco, quien afirmó que está bien las obras, pero que no haya tantas de golpe, destacando los trabajos que también se realizan hacia el norte en la zona de Belenes.

Según los reportes de las autoridades, se espera que la intervención en la zona de Periférico Sur pueda concluirse para el 2 de diciembre. De los 122 mil automotores que transitan por la zona diariamente, 20% son transportes de carga y vehículos pesados que se espera sean desviados a otras vialidades.

Una vez concluido operativo para canalizar contraflujo vial, iniciamos la demolición de carpeta asfáltica en Periférico Sur, de carretera a Chapala hacia 8 de Julio, toma tus precauciones. Gracias por tu comprensión. #SIOPTrabaja pic.twitter.com/rVFRNRtqvn — Netza Ornelas (@NetzaOrnelas) July 8, 2018

El inspector jefe de la Policía Vial, Manuel Martínez Velázquez, explicó: “Tenemos rutas alternas para el autotransporte en el Macrolibramiento y el Circuito Metropolitano Sur. Se le pide a la ciudadanía en todo momento que nos apoye con la circulación, que nos apoye a que lo menos que pueda circular por Periférico, sería lo más viable”.

Las autoridades también explicaron que irán avanzando en vialidades de tres kilómetros y con avances paulatinos.

Además de la intervención con el pavimento, se instalarán nuevas luminarias y equipamiento urbano en toda la zona.

Rutas de desvío / FOTO: Cortesía

Alistan segundo frente de obra de López Mateos a 8 de Julio

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) anunció que el próximo domingo se abriría un segundo frente de obra pero este ubicado en el tramo que va de López Mateos a avenida 8 de Julio, esto después que le han sido liberados recursos federales.

De este modo, el total de la intervención en Periférico sur abarcará 12-5 kilómetros y se invertirán en total 714 millones de pesos.

La SIOP informó que para informar a la ciudadanía de estas obras se han colocado 53 lonas, 52 pendones, y han repartido 300 mil volantes y 70 mil trípticos. La campaña de información seguirá durante los próximos días, pero la principal recomendación es que la gente no use el Periférico.