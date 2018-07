¿La Comic Con México es o no la original de San Diego?

Hace unos días se dio a conocer que se realizaría La Comic Con de la CDMX y se pensó que era un evento filial a la que se organiza en San Diego, sin embargo esto no es verdad.

El auténtico festival de cómics, cultura pop, cosplay, anime, K-Pop, gaming y entretenimiento; llega a la Ciudad de México por primera vez. Regístrate en: https://t.co/XPTEKwd7XP pic.twitter.com/nwA3jvb3OI — ComicConMx (@comicconmx) July 9, 2018

En el sitio de Internet de la Comic Con CDMX se anuncia como la nueva convención de cómics, la “única y original Comic Con”.

Además, en el comunicado se informó que se realizará del 21 al 24 de marzo y que la Ciudad de México será anfitriona de una de las más grandes celebraciones sobre cultura pop: Comic Con, un evento de clase mundial originario de San Diego, California que se ha llevado a cabo desde 1970.

Por lo que se creyó que se trataba de la misma franquicia que realiza eventos en San Diego, pero no es así, hay que resaltar que la Comic Con de SanDiego no tiene franquicias y no tiene nada que ver con la que se realizará en el Pepsi Center.

De hecho a través de redes sociales se difundió el siguiente mensaje:

"La Comicon ya no se realiza en México. San Diego Cómic Con International no tiene filiales ni maneja franquicias alrededor del mundo . Cualquier evento que use ese nombre en Mexico o alrededor del mundo no tiene relación con SDCCI . Si tienes dudas acerca del evento puedes escribir al Facebook oficial".



Sin embargo, la empresa Mad Event Management, la principal promotora del evento, sí cuenta con experiencia en otros eventos llamados Comic Con.

“Mad Event Management, LLC es una agencia dedicada a eventos de cualquier tipo y tamaño. Contamos con años de experiencia organizando todos los aspectos de eventos en vivo, incluidos eventos de comercio y consumo de gran escala, congresos, conferencias y ejecución de exhibiciones. MAD también posee y opera una gran cantidad de convenciones de cultura pop: Long Beach Comic Expo, Long Beach, CA; Long Beach Comic Con, Long Beach, CA; New Jersey Comic Expo, Edison, NJ, Comic Creators Conference (C3), Long Beach, CA & Havana, Cuba. Los directivos de la compañía son Marty Glynn y Martha Donato”, cita en su presentación.

Se espera que el evento en el Pepsi Center reúna a los aficionados de la cultura Geek, además de ofrecer eventos, conferencias y venta de todo lo referente a la ciencia ficción, videojuegos, anime y cómics.

