Rescatan a los 12 niños y su entrenador atrapados en una cueva de Tailandia

Medios locales reportan que todos los niños (12) y su entrenador han sido rescatados de la gruta del norte de Tailandia donde llevaban atrapados más de dos semanas.

Los nuevos liberados se suman a los ocho chicos rescatados el domingo y el lunes y que permanecen ingresados en el hospital provincial de Chiang Rai, donde no se les ha detectado problemas graves tras una evaluación de salud.

All boys and coach of the wild boar football team rescued. A moment we are waiting for. This mission will go down in the history! #ถ้ำหลวง #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน #ThaiCaveRescue

— ThaiArmedForce.com (@ThaiArmedForce) July 10, 2018