"Impugnamos la elección porque hubo boletas de más": Adolfo Ríos

Tras dejar su carrera futbolística, Adolfo Ríos García ahora pelea por probar que ganó la contienda por la alcaldía de Querétaro y no su contrincante Luis Nava, de la coalición PAN-PRD-MC.

Este miércoles se agotó el plazo para que el ex candidato de Morena-Encuentro Social y el Partido del Trabajo (PT) presente los recursos para impugnar los resultados de los comicios del 1 de julio pasado.

En una entrevista con Publimetro afirmó que entre las irregularidades está la duplicidad de boletas en algunas casillas y el funcionamiento irregular del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

¿A qué atribuyes haber quedado a una diferencia tan corta con el candidato del PAN-PRD-MC?

— A todas las irregularidades que hubo en esta contienda al inicio de la jornada electoral. En nuestros conteos teníamos una diferencia irreversible y de repente con situaciones complicadas se empezó a dar la vuelta de forma muy extraña.

Teníamos una diferencia de siete puntos porcentuales y por la tarde el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se detuvo y empezaron a surgir las inconsistencias.

¿Cuál es tu plan para impugnar la elección?

— En este momento, la diferencia es de apenas arriba de mil 500 votos, entonces con todas las irregularidades que hay en las casillas nos va a dar la oportunidad de defendernos con pruebas.

Hay boletas de más en muchas urnas y lógicamente se debe impugnar.

¿En cuántas casillas han detectado inconsistencias?

— Aún estamos haciendo todo el proceso de conteo para poderlas impugnar, pero, sobre todo, en el distrito 13 que es donde detectamos mayores irregularidades como la duplicidad de boletas.

¿Con esta impugnación logran obtener los mil 500 votos?

— Con eso daríamos la vuelta por el tema de los votos que están de más.

¿Cuánto tiempo tienen para probar las inconsistencias?

— Este miércoles fue el límite, pero desde el lunes presentamos documentos y ayer (martes) otra.

Todo fue en coordinación con Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo (PT), ya que participamos juntos en la elección.

¿Cuántas impugnaciones presentaron?

— Por parte de Encuentro Social dos y con las que presenten Morena y PT de manera independiente completarían entre cinco y seis.

¿Cómo calificas la elección?

— Estamos orgullosos del trabajo que se hizo en todo lo que fue nuestra participación en campaña y esto principalmente por el cariño y la cercanía de la gente.

Estamos hablando de más de 152 mil personas que votaron por nosotros y es por ello que estamos llevando a cabo nuestra manifestación legal con las herramientas que nos da la autoridad.

¿Qué vas a hacer si no logras impugnar la elección?

— Seguir con la gente y que pueda ser escuchada. No dejaremos los propósitos porque se han convertido en una causa y eso significa servir. En la trinchera que estemos, abogaremos por la

necesidad de la gente.

¿Qué aprendizaje te deja el haber pertenecido a una coalición?

— El estado se ganó con la coalición, al igual que diputaciones federales y locales. Casualmente

la única elección que no se ganó fue la del municipio, entonces esa una de las cosas que no van con los lineamientos naturales de una contienda.

¿Cómo fue el salto del mundo deportivo a la política?

— La primera invitación que me hicieron fue hace tres años y medio, en ese entonces no quisimos participar porque no queríamos entrar a una situación en la que no tuviéramos conocimiento más claro de lo que significa.

Nos preparamos más de dos años para poder entrar a este proyecto. Fue con Encuentro Social con quien tengo el cargo de presidente estatal en Querétaro y después vino la propuesta de participar en la coalición.

Entrega de constancia

Luis Nava, abanderado de la coalición PAN-PRD-MC recibió el 7 de julio pasado la constancia de mayoría que lo acredita como presidente municipal electo para el periodo 2018-2021.

De acuerdo con el recuento total de votos, Nava obtuvo 154 mil 301 sufragios, lo que representa el 35.04% de la votación; mientras que Adolfo Ríos acumuló 152 mil 788 votos, es decir 34.70%.

El último paso

Adolfo Ríos confía en que a más tardar en dos semanas pueda tenerse el fallo del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y si no interpondría otros recursos ante la Sala Regional del Tribunal que compete al estado.

Más información en Publimetro TV

Niños rescatados de la cueva tailandesa ya se encuentran en el hospital