Sin fecha para que verificentros operen al 100%

Del 2 de julio a la fecha se ha reducido el número de verificentros que brindan servicio en la Ciudad de México.

Hace dos semanas eran 49 los lugares en donde se podía verificar, pero ahora este número se redujo a 47, según el sistema de citas del Gobierno capitalino.

La Secretaria del Medio Ambiente (Sedema) informó que en total serían 57 los verificentros que brindarán servicio a partir del lunes de 2 de julio, pero esta cifra no se ha alcanzado y aun no hay fecha para que el 100% de estos lugares entré en operación.

Al respecto, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, señaló que es una buena señal que el número de verificentros se vaya incrementando, pues recordó que a principio de semana sólo 45 estaban funcionando.

“Ya hemos señalado que estamos iniciando procedimiento de sanción, en algunos casos de revocación de aquellos que no pudieron arrancar… Yo aquí lo que veo es importante y me gustaría que al verificentro que ustedes determinen, de estos que están funcionando, pues puedan acudir y ver cómo está generando esto, cómo está dándose el día de hoy el tema de verificación”, comentó.

Al respecto, Gustavo Torres, presidente de la Asociación Ecológica de Verificación, refirió que los automovilistas pierden hasta tres horas en poder verificar.

Asimismo, exhortó a la virtual jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, a revisar la licitación de los nuevos verificentros, así como el nuevo esquema de verificación.

Por ello, dijo que participarán en la mesa de transición en materia de medio ambiente para buscar que los verificentros viejos puedan reincorporarse al nuevo sistema.

“No había necesidad de cambiar el esquema de verificación; este programa es un fracaso total. La inexperiencia, porque el nuevo personal no está capacitado, y la falta de capacidad no permitirá que los nuevos espacios atiendan el 100 por ciento de la demanda”, apuntó.

En conferencia de prensa, Torres Anzures resaltó que no hubo modernización en las instalaciones, sino sólo un cambio de imagen porque “pintaron y se ve bonito, pero el software que teníamos es el mismo y también estaba conectado a la Secretaria del Medio Ambiente (Sedema), y ahí mandábamos las características de cada automóvil”.

