Se disparan destituciones de policías por agresiones a ciudadanos

El número de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-CDMX) destituidos por cometer abuso de autoridad se disparó en los últimos dos años, pues pasó de 725 en 2015 a mil 183 en 2017; es decir, 63.17%.

Según datos obtenidos por Publimetro vía ley de transparencia, la dependencia local —a través del Consejo de Honor y Justicia— reveló que de enero a abril de este año 371 elementos de seguridad fueron cesados, mientras que 11 más fueron suspendidos ya que son investigados por “infringir con su conducta los principios que regulan la actuación policial”.

La titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, aseguró en entrevista con Publimetro que se registran aproximadamente 56 quejas al mes por agresiones de oficiales hacia ciudadanos, las cuales 70% son perpetradas por policías preventivos.

Precisó que, de acuerdo a las denuncias, en donde ocurre más este tipo de abusos es en las delegaciones Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Coyoacán, e indicó que de 2003 a la fecha se tienen registradas siete mil 800 quejas.

"Alrededor de 50% (de quejas) generalmente son por abuso de autoridad. Estamos hablando desde detenciones arbitrarias y la no aplicación de los protocolos, (como) exceso en el uso de la fuerza (y) en la parte de no tener el debido proceso”, detalló.

Relató que en todos los casos registrados ante la Comisión se han emitido medidas cautelares hacia la SSP, en donde algunos han derivado en la suspensión de policías, y precisó que al menos 2 de 10 oficiales cesados corresponden a un puesto de mando.

Ramírez Hernández indicó que actualmente se tienen abiertas mil 37 quejas denunciadas desde 2014, por lo que se tiene que trabajar para que no se violen los protocolos al momento de que policías implementen un operativo, ya sea contra narcomenudeo o alguna manifestación.

En lo que hemos fallado en los protocolos es que se hacen desde los escritorios y no se trabajan directamente con todos los policías que están en la calle. Tenemos que trabajar (para saber) si conocen los protocolos o no, o por qué no los respetan”, externó.

Agresión, una constante

De acuerdo a las denuncias presentadas ante el órgano defensor capitalino, los derechos más violentados en los operativos son a la integridad personal, la libertad y seguridad personales, y el derecho a la seguridad jurídica.

El pasado domingo, el fotógrafo del diario Reforma, Alejandro Mendoza, y el reportero de TV Azteca, Isidro Corro, fueron golpeados por policías antimotines en la colonia Doctores, lo que derivó en la suspensión del jefe de Sector Asturias, Gerardo Cortés Torres.

TE RECOMENDAMOS: