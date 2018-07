¿Y después de las elecciones? Invertir sí o sí

Por: Cristian Brito

Cargo: Product Owner

Biografía: Cristian Brito estudió Negocios Internacionales en la Escuela Bancaria y Comercial “EBC”. En 2010 se integra al equipo de GBM como asesor financiero. En 2013 toma la posición de gerente de Operaciones de la parte de GBMfondos. Actualmente lleva el producto digital de fondos.

Previo al 1º de julio vivimos días de muchas emociones con temas externos como Estados Unidos y su política la cual impacta a la economía global, y por ende a México, así como un tema completamente interno, las elecciones presidenciales, gobernadores, alcaldes, senadores, diputados, entre otros.

Durante esos días escuche muchos comentarios sobre si era momento de invertir o no, pues dependiendo del candidato que resultara ganador y los factores externos podría pintar un futuro más o menos alentador.

Por supuesto que es natural hacernos esa pregunta ¿invertir o no invertir?, para esto hay algo que debemos mantener constante en nuestras mentes, ¡Invertir siempre será una excelente opción! Pues es una herramienta para, primero que nada, evitar que nuestro dinero pierda valor frente a la inflación; segundo, buscar completar más rápido cualquier objetivo y por último el brindarnos un mayor control de nuestro dinero. Ahora bien, para invertir tomamos en cuenta algunas preguntas como ¿para qué quiero invertir?, ¿por cuánto tiempo?, ¿realizaré aportaciones mensuales?, ¿cómo pinta el panorama político y económico del país?, etc. Es en esos momentos cuando entran puntos importantes como elegir los productos en los que se invertirá (por ejemplo, deuda o renta variable nacional o internacional, peso o dólar) y la diversificación (que en palabras más coloquiales es el no poner todos los huevos en una sola canasta).

Lo que quiero transmitir es que tenemos opciones de productos de inversión que serán adecuados de acuerdo con el tiempo y el objetivo a cumplir.

Ahora bien, retomando el tema de las elecciones afortunadamente ya han pasado y hoy podemos tener certeza del candidato ganador. Para destacar es que las elecciones se desenvolvieron de una manera muy pacifica lo cual ha sido un buen mensaje para las inversiones, además de esto hay otros factores los cuales hasta el momento están dando estabilidad y confianza en la parte nacional (inversionistas nacionales y extranjeros lo ven con buenos ojos), algunos puntos importantes que brindan dicha estabilidad y confianza son:

*La transición entre el gobierno saliente y entrante se está dando de una manera cordial, constructiva y pacífica.

*Acercamiento por parte del presiente de EUA hacia el candidato electo.

*Próxima reactivación de las negociaciones del TLCAN.

*Análisis de viabilidad sobre contratos en tema de energía, así como del nuevo aeropuerto de la CDMX y ya no una rotunda cancelación de estos

*Un video realizado por algunos de los principales empresarios del país para confirmar un trabajo en conjunto y apoyando al candidato electo.

Punto para reforzar, recordemos que opciones para invertir tenemos, así que dependiendo del panorama nacional vs. el internacional elegiríamos más o menos participación de una encomia u otra.

Como conclusión, invertir siempre es opción y para hacerlo debemos primero identificar el o los objetivos para así ver de acuerdo con indicadores políticos, económicos, sociales, etc., las opciones más adecuadas. Lo importante es cumplir nuestros diversos objetivos y disfrutar de ellos.

