Policía de Chicago mata a hombre negro y provoca protestas

La policía de Chicago provocó un enfrentamiento violento entre oficiales y decenas de personas, quienes lanzaron botellas y piedras mientras las autoridades tardaron horas en controlar a la multitud enardecida.

La policía de Chicago se enfrentó a los manifestantes después de que un agente le disparó a un hombre negro sospechoso de portar un arma.

Una multitud de unas 150 personas gritó "asesinos", arrojó objetos y saltó sobre los coches de la policía durante el enfrentamiento en el área del sur de Chicago.

Los oficiales armados con porras intercambiaron golpes con los manifestantes, según los informes de los medios locales. Tres oficiales sufrieron lesiones menores y hubo cuatro arrestos.

UPDATE – CPD has cleared the crime scene. Several officers were injured from rocks and thrown bottles. 4 demonstrators were arrested. pic.twitter.com/LWnLqstwVs

Una serie de asesinatos de hombres negros, algunos desarmados, a manos de las fuerzas del orden local, causaron indignación y provocaron protestas en ciudades de todo Estados Unidos.

La policía reportó que los manifestantes en Chicago fueron dispersados alrededor de las 23:30 horas locales.

Una declaración policial sostuvo que los agentes que patrullaban el distrito de South Shore alrededor de las 17:30 horas locales vieron al hombre "exhibiendo las características de una persona armada".

El jefe de la patrulla de la policía de Chicago, Fred Waller, dijo a los medios estadunidenses que los oficiales vieron un bulto en los pantalones de la víctima que pensaron que era un arma de fuego.

"Los oficiales fueron a cuestionarlo cuando se produjo una confrontación. El sujeto fue herido mortalmente de bala. Un arma fue recuperada en la escena”, según tuiteó el vocero de la policía de Chicago Anthony Guglielmi.

UPDATE: Officers assigned to a foot assignment observe a man exhibiting characteristics of an armed person. Officers go to question him when a confrontation ensues and he is shot. The man was fatally wounded. A weapon recovered on scene. pic.twitter.com/8CJXu8m5pa

— Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) July 15, 2018