La serie se llamada She-Ra and The Princesses of Power, tratará de las aventuras de Adora, hermana de He-Man.

Esta producción se llevará a cabo entre Dreamworks Animation y Noelle Stevenson como productora, quien es reconocida en el mundo de los cómics por dibujar la serie Lumberjanes. De este modo, Netflix pretende atraer al público femenino presentado a la renovada heroina que iluminaba la pantalla en los 80 con su clásica frase ¡Yo soy She-Ra!.

Antes:

Comparación entre la She-Ra de los 80 y la nueva de Netflix / Especial

Ahora:

