Jefe regala auto a empleado en su primer día de trabajo

Walter Carr, un joven estadounidense que empezó a trabajar en la empresa de mudanzas Bellhops, es el protagonista de uno de los videos virales más vistos de las últimas horas. Tras caminar cerca de 30 kilómetros para llegar a su primer día laboral, el CEO de la compañía le regaló su auto.

Todo ocurrió hace unos días. Después de que su auto se descompuso, Walter Carr se enfrentó al dilema de cómo llegar a la empresa de mudanzas Bellhops al día siguiente. Decidió salir de su casa en Homewood, Alabama, a la medianoche y comenzar el viaje a pie a la casa de la familia a la que iba a ayudar a mudarse.

En el camino, Carr se sentó en la carretera porque le dolían las piernas y fue alcanzado por el oficial Mark Knighten del departamento de policía de Pelham, según la cadena ABC News. El joven trabajador le dijo al oficial Knighten que le quedaban cerca de 15 kilómetros para completar el viaje.

En ese momento llegaron dos oficiales más a atender la situación con el joven. Los tres policías decidieron invitar a desayunar al joven. Conversando, les dijo a los oficiales que estaba decidido a hacer un largo viaje para llegar a su primer día de trabajo.

Los policías contaron la historia al personal de la empresa. "Mi corazón se detuvo", mencionó Jenny Lamey, otra de las trabajadoras de Bellhops. La historia llegó hasta Luke Marklin, CEO de la empresa, después de que Jenny lo publicó en Facebook y creó un GoFund Me para recaudar dinero para que Walter arregle su automóvil.

"Walter es increíble, y lo que hizo es increíble", dijo Marklin a ABC News. "Es todo lo que representa nuestra compañía".

Por lo tanto, Marklin condujo desde su casa en Chattanooga, Tennessee, a Homewood, Alabama, para encontrarse con Carr a almorzar. Tras sorprenderlo, le dijo "Este es mi vehículo, y quiero que sea tuyo".

Aquí un video del momento.

We've all seen the amazing story shared by Jenny about one of our bellhops, Walter Carr, but many have asked if we have any video from the moment CEO @LukeMarklin thanked Walter for the perseverance he demonstrated on his first day w/ @BellhopsMoving #TheWorldNeedsMoreWalters pic.twitter.com/mXrvI2JQoP

— Bellhops (@BellhopsMoving) July 17, 2018