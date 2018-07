A pesar de las críticas, Trump quiere segunda reunión con Putin

El presidente Donald Trump dijo el jueves que quiere una segunda reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin para empezar a aplicar las ideas discutidas en la cumbre de Helsinki. Atacado por lo sucedido en la primera reunión, Trump acusó a la prensa de tratar de provocar un enfrentamiento con Moscú que podría conducir a una guerra.

Trump tuiteó una lista de los temas discutidos en la cumbre, como el terrorismo, la seguridad de Israel, la paz en Medio Oriente, Ucrania, Corea del Norte, entre otros, y escribió: “Hay muchas respuestas, algunas fáciles y algunas difíciles, a estos problemas… ¡pero TODOS se pueden resolver!”.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018