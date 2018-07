Pensiones a ex presidentes no son abuso de poder: Vicente Fox

El ex mandatario Vicente Fox aseguró que la pensiones a ex presidente no son ningún abuso pues cada uno de ellos tiene mucho que darle a la nación aun después de su sexenio.

"Ni la pensión, ni los apoyos a ex presidentes son la panacea pero tampoco son casos de abuso de poder, como se ha venido manejando en la oposición política, ciudadanía y prensa. Todos los presidentes tenemos mucho que darle a nuestras naciones, aún después de nuestro mandato", expresó.

A través de un comunicado en su página oficial, Vicente Fox comentó que no había mejores experiencias ni conocimiento de lo que nuestro país necesita, que las de un expresidente.

"Sin embargo, mantengo mi posición: si es por el bien de México, ¡adelante, quitemos las pensiones! Si de algo ayuda privar a los expresidentes de que seamos promotores de México, de proponer políticas públicas y atraer inversiones ¡adelante! Siempre y cuando, sea por el bien de México", explicó Fox.

Agregó que cada ex mandatario sirve con orgullo y responsabilidad al país, por eso se autorizó la pensión, no sólo como un reconocimiento sino como una manera de mantener la legalidad de su compromiso con México.

El ex presidente panista recomendó a la nueva administración a aprovechar las experiencias de sus antecesores y construir sobre los "fuertes cimientos que ya tenemos".

Agregó que la nueva administración deberá aprender la diferencia entre administrar y organizar sin desmantelar, así como reconocer que no puede haber una sola voz en el país.

"No coman lumbre antes de tiempo, espero que cada cada política pública, no sea resultado de una ocurrencia, que surjan de un análisis profundo en pro de la nación", manifestó.

Una de las promesas de campaña y ahora como virtual presidente electo de Andrés Manuel López Obrador es la de quitarle las pensiones a sus antecesores debido al alto gasto público que representan.

Ante esto, Vicente Fox fue uno de los primero ex mandatarios en defender este privilegio pues aclaró "no somos los malos de la película, somos ciudadanos que trabajamos y continuamos trabajando por una sola meta: México".

