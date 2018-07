AMLO presenta dos depósitos que realizó al fideicomiso para damnificados

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, informó que los depósitos que realizó al fideicomiso “Por todos”, se hicieron por medio de su esposa, ya que él no tiene cuenta de cheques.

En su mensaje, explicó que el primer depósito se hizo el 17 de octubre, por un monto de 202 mil pesos; el segundo se realizó el 30 de octubre por 317 mil pesos, aseguró que entregará los comprobantes de ambos.

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México agregó que el pago que recibió por dar una conferencia en Acapulco también se aportó al fideicomiso, pero dijo que no tiene el recibo de esa transacción, por lo que lo que ya lo solicitó para darlo a conocer.

“Se dio la notica que el INE no había encontrado ningún documento sobre lo que doné, les voy a entregar los dos depósitos que se hicieron, los hizo Beatriz porque yo no tengo cuenta de cheques, ella recibe el dinero de la editorial y de su cuenta se pasó al fideicomiso; el primer depósito fue el 17 octubre, un donativo de 202 mil 773 pesos; el segundo fue el 30 octubre, por 317 mil 399 pesos, hay otro que no encontré porque lo hizo la empresa que me contrató para dar una platica en Acapulco, que me pagaron unos 300 mil pesos y también se transfirieron al fideicomiso”.

López Obrador agregó que el INE puede tener acceso a la información de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Sistema de Administración Tributaria, pero no lo han hecho.

