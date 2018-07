Capitalinos del norte, los que más dejan perros en el Metro

Las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro se convirtieron en uno de los sitios predilectos para abandonar perros.

En una entrevista con Publimetro Antonio Mendoza, elemento de Protección Civil de la capital, reveló que los habitantes de la zona sur de la Ciudad de México son los que más realizan esta práctica al interior de este lugar.

Indicó que los canes principalmente son encontrados en las instalaciones de la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, y en la Línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista. Éstos, dijo, generalmente se encuentran amarrados en los asientos del Metro, en torniquetes o en las vías del tren.

”Hay casos en donde las personas que reportan la presencia de los canes son las mismas que los amarran a los torniquetes y los abandonan, pues al revisar las cámaras de seguridad nos damos cuenta de ésto y ya no hay cómo denunciar”, resaltó Antonio Mendoza.

Gráfico: Irene Hernández

Van 147 perros rescatados

En el marco del Día Mundial del Perro –celebrado cada 21 de julio– y a un año de funciones del Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro, un total de 147 perros han sido rescatados por elementos de Protección Civil y trasladados a dicho albergue, el cual brinda las primeras atenciones a los canes y trabaja para encontrarles hogar.

Irving Camacho López, subgerente de Servicios y Suministros del STC Metro, precisó que actualmente 100 perros han sido adoptados, 20 reclamados por sus dueños y 27 aún se encuentran en proceso de encontrar una familia.

Resaltó que el Centro de Transferencia Canina no recibe dinero por parte de la dependencia y funciona solamente con donaciones.

Además, los requerimientos de medicamentos o de cirugías son otorgados o efectuados por personal del Hospital Veterinario de Iztapalapa, en donde tienen convenios.

“Debido a la cantidad de perros que se encontraban en las instalaciones en situación de riesgo se decidió crear este centro, que es muy exitoso, porque la adopción que tiene es muy fluida. Vivimos de donativos y patrocinadores, no sólo en la parte de alimentación, sino en materiales”, afirmó Camacho López.

Hasta el momento, sólo 20 perros han sido regresados al CTC, ya sea porque las personas que adoptaron ya no cuentan con el dinero o espacio suficiente, o por motivos de que el can no se adaptó a su entorno.

Un sondeo realizado por esta casa editorial a 20 personas de entre 23 y 50 años de edad en las instalaciones del Metro arrojó que 90% de los entrevistados no conoce el Centro de Transferencia Canina, ni tampoco sabe sobre el trabajo de rescate de animales, el cual se hace desde el 18 de julio de 2017.

“No conozco el centro. Siento que hace falta más difusión del trabajo que se hace”, dijo María, joven de 30 años y usuaria de la Línea B. “El Metro debería de darles presupuesto con tanto dinero que ganan, porque no veo que haya mejoras en los servicios y ésta (el Centro de Transferencia Canina) es una buena causa”, indicó Roberto, de 28 años de edad.

DATOS:

100 perros han sido adoptados. 20 reclamados por sus dueños.

27 en proceso de adopción.

