Egipto revela si agua encontrada en sarcófago es el "elixir de la vida eterna"

El ministerio de Antigüedades de Egipto respondió el sábado a informes periodísticos sobre la naturaleza del líquido y la identidad de los esqueletos hallados en un sarcófago de granito negro abierto recientemente.

El ministerio dijo en un comunicado que el líquido no es “jugo para momias que contiene un elixir de la vida eterna” ni mercurio rojo sino agua filtrada de las cloacas.

El hallazgo no es de gobernantes antiguos, y se realizan estudios que revelarán más datos, añadió.

El Ministerio de Antigüedades egipcio también anunció que en el sarcófago hay tres esqueletos que pertenecen probablemente a oficiales militares o guerreros, lo que acaba con las especulaciones de que pudiera tratarse de los restos de Alejandro Magno.

Un especialista en el estudio de momias y esqueletos, Shaaban Abdelmoneim, citado por el ministerio, indicó que los primeros exámenes de los huesos revelan que probablemente fueran "tres oficiales militares o guerreros".

Uno de los cráneos presenta una herida por una flecha, aseveró el especialista, sin dar más detalles.

1,000+ people have signed a petition to drink the liquid in the black mystery sarcophagus found in Egypt 🤢

(The liquid is sewage water.) pic.twitter.com/MlmUzBRWJc

— AJ+ (@ajplus) July 20, 2018