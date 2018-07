Sin reconocimiento al trabajo doméstico continuará la desigualdad: Copred

Mientras no se reconozca el trabajo doméstico no remunerado no se podrán revertir distintos estereotipos que incrementan la violencia hacia las mujeres, ya que son ellas quienes más se dedican a esta actividad, así lo consideró el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred).

Con motivo del Día Internacional del Trabajo Doméstico, celebrado el 22 de julio, el Copred pidió incluir en la formación escolar básica de las personas el valor social y económico de esta actividad.

Además, el reconocimiento de este trabajo debe promover la creación de políticas públicas que contribuyan a la disminución de la brecha de desigualdad que hay entre mujeres y hombres.

“La invisibilidad del trabajo doméstico no remunerado promueve y fomenta la violencia emocional, económica y patrimonial en la esfera del hogar. Basta considerar lo que revela la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT-2014) en lo relativo a las actividades domésticas, ya que las mujeres dedican en promedio 29.8 horas a las semana, mientras que los hombres sólo dedican 9.7 horas; es decir, triplican el tiempo registrado por los varones”, detalló el Copred.

Las diferencias más marcadas se observan en la preparación y servicio de alimentos, limpieza de la vivienda, la ropa y calzado, situación que se agrava en las comunidades indígenas.

Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha explicado que el criterio de patrimonio familiar se compone del trabajo remunerado y del no remunerado, pues esto mantiene y construye un hogar.

“Este 22 de julio reflexionemos sobre la vigencia en la desproporción de tiempo que las mujeres dedican a los trabajos del hogar con respecto a los hombres, recurrentemente a costa de su desarrollo profesional, académico y calidad de vida”, concluyó el Consejo.

El Día Internacional del Trabajo Doméstico se conmemora desde el Segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe llevado a cabo en 1983 y es resultado de la exigencia de los grupos feministas por el reconocimiento del valor económico y social del trabajo doméstico.

