"Su presidente favorito no hizo nada": Trump sobre grabación de ex abogado

El presidente Donald Trump afirmó el sábado que la grabación de sus conversaciones telefónicas privadas por su exabogado personal es “totalmente inaudita y quizás ilegal”.

Trump respondió a la revelación de que el abogado Michael Cohen grabó en secreto una discusión que sostuvo con el mandatario sobre un posible pago a la cuenta de una exmodelo de Playboy que sostiene que tuvo un amorío con Trump. Dicha conversación ocurrió semanas antes de la victoria de Trump en las elecciones de noviembre de 2016.

Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) – almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client – totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 21, 2018