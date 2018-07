Avión de París a Beijing aterriza de emergencia por amenaza terrorista

El vuelo CA876 de Air China, que cubría la ruta París-Beijing, tuvo que regresar de emergencia a París debido a una amenaza terrorista, informaron medios locales.

La propia aerolínea informó del suceso a través de sus cuentas de redes sociales. Se conoce que los pasajeros están a salvo y no se tienen más detalles de la amenaza.

An Air China flight CA876 from #Paris to Beijing Thur returned to Paris after departure on a notice of suspected terror attack. The flight has landed back in Paris with no harm done to the aircraft and all passengers. pic.twitter.com/EECqbmuqoI

