The Big Bang Theory temporada 12: Todo lo que sabemos ahora mismo

En septiembre de 2017, The Big Bang Theory fue renovada para las temporadas 11 y 12, después de que los fans se volvieron locos especulando que la temporada 10 era el final de la línea para los nerds adorables. Sin embargo, no fueron temporadas que sólo continuaron con la franquicia sin hacer avanzar la historia. La temporada pasada, Amy y Sheldon finalmente se casaron e hicieron oficial a Shamy y se jactaron de haber sido invitados por Mark Hamill de Star Wars. Pero la próxima temporada, la 12ª temporada de The Big Bang Theory, es donde termina el contrato ¿Así que este es el final de la serie?

En 2017, el creador de la serie Chuck Lorre parecía pensar que la 12ª temporada era el final del camino. Kunal Nayyar, quien le da vida a Raj, también se burló del inminente final del amado espectáculo. Pero tal vez eso no está escrito en piedra. Kelly Kahl, presidenta de entretenimiento de CBS, intervino en esto en mayo, diciendo que están "esperanzados de que habrá más" en la serie. "Ciertamente, esperamos obtener algunos años más de esto", agregó. ¡Bazinga! Eso es música para nuestros oídos.

El elenco de The Big Bang Theory temporada 12

No te preocupes, no van a seguir adelante con The Big Bang Theory temporada 12 sin todo el elenco central. Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Kunal Nayyar (Raj), Simon Helberg (Howard), Mayim Bialik (Amy) y Melissa Rauch (Bernadette) han firmado la temporada, así que verás muchos de ellos.

También deberías esperar ver a Laurie Metcalf retomando su papel como madre de Sheldon -aunque también estará ocupada con la segunda temporada de la escisión de Roseanne que ahora se llama The Connors- así como a Kevin Sussman, como Stuart y John Ross Bowie como amigo de Sheldon, el Dr. Barry Kripke. Probablemente deberías esperar más camafeos de las celebridades de nuevo esta temporada, especialmente si de hecho es el final de la serie, ya que querrán salir con un, ejem, bang.

La trama de The Big Bang Theory temporada 12

No sabemos mucho sobre la próxima temporada, ya que estamos a varios meses del estreno, pero a medida que se publique más información (y potencialmente spoilers), actualizaremos este artículo para que sepas exactamente qué esperar. El Showrunner Steve Holland tiene un plan en marcha incluso con el futuro incierto de la feria, aseguró Digital Spy.

"Ciertamente hay historias que todavía queremos contar y que aún no hemos contado, y quién sabe qué pasará después de la temporada 12, así que la temporada 12 podría ser una buena oportunidad para contarlas", explicó a la publicación.

Pero parece que prometió que no quedarán cabos sueltos, pase lo que pase. Se burló de que "no dejan nada sobre la mesa en la temporada 12", e incluye una mirada más cercana al descubrimiento de Sheldon de la "superasimetría" que se introdujo brevemente en el final de la temporada 11.

Mejor aún, verás cómo lo hace con Amy a su lado. "Hemos hablado durante años sobre lo inteligente que es Sheldon y también lo hemos visto, pero era importante para nosotros darle una gran victoria y demostrar que es tan inteligente como hemos dicho que es todo este tiempo", dijo Holland a The Hollywood Reporter sobre este punto de la trama. "Va a ser una historia divertida e interesante para jugar, especialmente con él y Amy haciendo esto como un equipo y una pareja casada." Estamos seguros de que la firma de Sheldon C.C. vendrá después.

El tráiler de The Big Bang Theory temporada 12

El año pasado, CBS no lanzó un trailer de The Big Bang Theory hasta un par de semanas antes del estreno de la temporada 11. Eso significa que probablemente estaremos esperando hasta finales de agosto o principios de septiembre para que veamos el tráiler de la temporada 12 de The Big Bang Theory.

Fecha de lanzamiento de la temporada 12 The Big Bang Theory

Tienes un rato para ir a ver The Big Bang Theory temporada 12 episodio 1, el estreno de la temporada. Saldrá al aire en CBS el lunes, 24 de septiembre, pero luego cambiará a su lugar de temporada el jueves por la noche el, 27 de septiembre. Empieza a contar los días!