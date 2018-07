Muere la persona más vieja del mundo a los 117 años

La persona más vieja del mundo, la japonesa Chiyo Miyako, falleció el pasado domingo. Tenía 117 años.

El deceso fue confirmado el viernes por la prefectura de Kanagawa, su estado natal, al sur de Tokio.

Miyako, que nació el 2 de mayo de 1901, se convirtió en la persona de más edad del mundo el pasado abril tras la muerte de Nabi Tajima, de la isla de Kikai, en el sur de Japón, también a los 117 años.

