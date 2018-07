El vía crucis que vive la comunidad trans en México

Ser trans en México es un todo un reto. Son doblemente violentadas y discriminadas, tanto por las autoridades como por la sociedad, y en varias ocaciones, este tipo de violencia se traduce en asesinatos.

Ante ello, la activista Diana Sánchez Barrios reconoce que hay un camino largo por recorrer en materia de de derechos humanos y protección a la comunidad LGBTTI.

Ella misma sostiene que vivió una infancia complicada cuando decidió decirle a su familia que era una niña trans.

“Cuando pasé a primero de secundaria, tomé la decisión de decirle a mi mamá que era una niña trans, en ese tiempo no sabíamos lo que era una mujer transexual y transgénero, se escuchaba lo que eran los shows travestis de ese tiempo, pero coloquialmente nos decíamos ‘Vestidas’ porque me gustaba ponerme ropa de mujer. Mi mamá me dijo que no me lo iba a permitir y fue cuando decidí partir de mi casa”.

Tiempo después Diana Barrios, en 2007, fundó la asociación civil Prodiana, organización miembro de Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC).

Bajo esta trinchera, la activista abrió varios frentes para combatir la discriminación en contra de este sector e impulsar una agenda de igualdad y de inclusión.

"Nos llamamos sobrevivientes, porque nosotras al salir de las dos únicas discos que había en ese tiempo, teníamos que correr porque la policía nos levantaba y nos llevaban al ‘torito’, en donde las violaban y robaban. Cuando iba a tramitar algún documento oficial, me daba pena que dijeran mi nombre de hombre. Eso me llevó a fundar ProDiana, porque para mí era un daño psicológico tremendo. Quería que la comunidad trans se visualizara”.

Ya en 2014, fue una de las principales impulsoras de la “Coalición T47” para la garantía de los derechos de las personas transexuales en la Ciudad de México. Esto dio como resultado que el 5 de febrero de 2015, se publicara en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), el reconocimiento jurídico a esta comunidad por parte de las autoridades.

Perfil

La activista ha sido consejera local en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la capital del país, organización a la que renunció tiempos después para adherirse a Morena.

En su opinión, todavía falta mucho para que los transexuales tengan los plenos derechos en México, ya que no hay reconocimiento pleno a aspectos como la documentación o la salud.

Dato:

En 2009 la Asamblea Legislativa (ALDF) aprobó la Ley de Concordancia Sexo-Genérica, que permite a las personas transexuales realizar los trámites de cambio de identidad, aunque en el resto del país no hay ningún avance en la materia.