Asalto a joyería en McAllen causa momento de pánico

Momentos de pánico vivieron los visitantes del centro comercial La Plaza Mall en McAllen, Texas, debido a que varios hombres intentaron asaltar una joyería y al romper las vitrinas el ruido fue confundido con disparos.

La policía local informó que no hay lesionados y se detuvo a al menos siete personas detenidas, además que la plaza continúa con sus actividades normales.

UPDATE PER MCALLEN PD: An investigation into the attempted robbery at a jewelry store @LaPlazaMall is ongoing. Seven suspects are in custody. There were no injuries, and no shots were fired. Suspects are pending arraignment. The mall is open for business.

— City of McAllen, TX (@CityofMcAllen) July 28, 2018