Autoridades descartan tiroteo en plaza comercial de McAllen, Texas

El intento de robo en una joyería provocó una masiva respuesta policial luego de reportes iniciales de un tiroteo en un centro comercial en Texas, dijeron las autoridades este sábado.

El jefe de la policía de McAllen Victor Rodriguez dijo en una declaración en Twitter que los reportes de disparos en el sitio en realidad era el resultado de las vitrinas destrozadas en la tienda en La Plaza Mall.

Statement from Chief Rodriguez:

We are investigating a robbery attempt at a jewelry store @LaPlazaMall. All known suspects are in custody. No injuries involved.

Reports of shots fired are attributed to smashing glass cases. #StayInformed

— City of McAllen, TX (@CityofMcAllen) July 28, 2018