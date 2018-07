Trump y editor del New York Times debaten en Twitter

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el editor del diario The New York Times, A.G. Sulzberger, se enzarzaron hoy en un intercambio de afirmaciones y desmentidos que tenía a los habituales ataques de la Casa Blanca contra la prensa como telón de fondo.

El mandatario fue quien abrió la veda esta mañana al desvelar un encuentro que mantuvo con el periodista hace días.

"Mantuve un muy buen e interesante encuentro en la Casa Blanca con A.G. Sulzberger (…). Pasamos mucho tiempo hablando de la vasta cantidad de noticias falaces que se divulgan en los medios y sobre cómo los Medios Falaces se han convertido en lo que se ha dado en llamar, 'enemigo del pueblo'. ¡Triste!", escribió Trump en Twitter.

Had a very good and interesting meeting at the White House with A.G. Sulzberger, Publisher of the New York Times. Spent much time talking about the vast amounts of Fake News being put out by the media & how that Fake News has morphed into phrase, “Enemy of the People.” Sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018