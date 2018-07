Diputada acusada de nepotismo da baja a su hijo en el Congreso del Estado

Tras la polémica desatada por ser un caso de nepotismo, la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María del Refugio Ruiz Moreno, confirmó que dio de baja a su hijo, José Luis Coronado Ruiz, como jefe de su oficina en el Congreso del Estado de Jalisco, cargo por el cual recibía un salario de 40 mil pesos mensuales.

FOTO: Cortesía

La legisladora, quien incluso amenazó a un periodista por dar a conocer esta situación, afirmó que no cometió ninguna irregularidad y afirmó que sólo lo hace para atender el “reclamo ciudadano”. Incluso la diputada justificó la contratación de su vástago, asegurando que no es un cargo que se le pueda entregar a cualquier persona, sino sólo a alguien de confianza.

“En ningún momento he provocado detrimento, menoscabo o afectación, ni he producido daño con mi labor legislativa, ni tampoco me he aprovechado de mi cargo para beneficiar ningún negocio familiar”, afirmó.

La diputada local acusó a otros legisladores de favorecer a familiares o conocidos con algún vínculo sentimental, y les pidió que lo reconozcan públicamente.

El presidente estatal del PRI, Ramiro Hernández, acompañó a Ruiz Moreno en el anuncio de la salida de Coronado y pidió a los demás militantes de su partido mantenerse apegados a los principios de transparencia.

“Estaremos siempre atentos para que, quien esté al frente de alguna responsabilidad pública se apegue a las exigencias de la ley, y mantener oídos abiertos a las manifestaciones de la ciudadanía”.

Originalmente, la legisladora ya había advertido que su hijo no iba a dejar el cargo, pero tras la lluvia de manifestaciones en redes sociales, la dirigencia estatal del PRI tuvo que intervenir y al final le tuvieron que ordenar que diera de baja a su hijo.

