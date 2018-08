López Obrador externa apoyo a lesionados del accidente aéreo

El candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, externó su solidaridad con las personas lesionadas en el accidente aéreo .

“Les mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte”, señaló López Obrador al salir de su casa de transición en la colonia Roma de la Ciudad de México.

“Tengo información que afortunadamente no fue tan grave, no sé exactamente el último reporte, no tengo la información, nada más me dieron la información que dio el gobernador de Durango”, añadió.

Por separado, Marcelo Ebrard, propuesto por López Obrador para ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), también externó su apoyo a las personas lesionadas.

"Lamento el desplome de la aeronave de Aeroméxico hoy cerca de Durango, solidaridad para con todas las víctimas, heridos y sus familias", publicó en su cuenta de Twitter @m_ebrard.

PRIORITARIO, ATENDER A LOS AFECTADOS EN EL PERCANCE AÉREO RUIZ ESPARZA

El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que sobre lo acontecido al vuelo AM-2431 modelo Embraer 190 matrícula XA-GAL, será necesario esperar la investigación final y lo prioritario es atender a los pasajeros afectados en “todo lo que sea necesario”.

Hay que esperar el peritaje de las autoridades aeronáuticas para saber su versión sobre las condiciones que provocaron el percance, enfatizó el titular de la SCT.

La prioridad es dar el apoyo a los pasajeros del vuelo. La SCT estará al pendiente de esta atención en su salud de manera adecuada; es responsabilidad de la aerolínea esta atención y en ello estará supervisando la autoridad.

En atención al caso se integró la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes de Aviación, en la que participarán representantes de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), los colegios profesionales de la industria, así como los representantes del fabricante Embraer.

Se contará con la asistencia técnica de la Junta Nacional del Transporte de los Estados Unidos de América (NTSB por sus siglas en inglés).

Como se informó, a las 16:00 horas de hoy, el vuelo AM-2431 con ruta Durango-Ciudad de México sufrió un incidente al momento de despegar en el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria de la ciudad duranguense.

El avión Embraer transportaba 97 pasajeros -más dos menores- y cuatro integrantes de la tripulación. Ya se estableció el perímetro de seguridad por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal.

Desde el primer momento los equipos de protección civil y servicios de emergencia del aeropuerto han trabajado en el rescate de los pasajeros y la tripulación a bordo.

Los afectados están siendo atendidos, no se reportan víctimas fatales.















Publicidad















Contenido relacionado: