Renault anuncia llegada de Daniel Ricciardo

El piloto australiano de Fórmula Uno Daniel Ricciardo, de 29 años, será el nuevo refuerzo de Renault a partir de 2019, anunció hoy la escudería francesa.

Renault hizo oficial el fichaje después de que Ricciardo anunciase este mismo viernes que se marcha a finales de esta temporada del equipo Red Bull, en el que lleva compitiendo desde 2014.

"Fue probablemente una de las decisiones más difícil de mi carrera hasta el momento, pero creo que es hora de cambiar y de embarcarme en un nuevo desafío", señaló el piloto, en un comunicado difundido por la escudería francesa.

Para el director del equipo Renault, Cyril Abiteboul, "el indudable talento y carisma de Daniel suponen un enorme extra para el equipo".

Ricciardo, que actualmente ocupa la quinta posición en el campeonato, corrió con Red Bull por primera vez en 2014, aunque ya desde 2008 formaba parte de la categoría júnior.

En estos cuatro años el piloto ha aportado siete victorias y veinte nueve podios al equipo.

Daniel to leave the Team at the end of the 2018 season.

More 👉 https://t.co/YP9ESsaFqq #F1 pic.twitter.com/9BbUKLhdV4

— Red Bull Racing (@redbullracing) August 3, 2018