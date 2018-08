Así festejan el cumpleaños 57 de Barack Obama

Este sábado Barack Obama cumplió 57 años, hecho por el que se volvió tendencia el hashtag #ObamaDay.

Los festejos fueron encabezados por Michelle Obama, su esposa y ex primera dama, quien publicó la siguiente imagen con la frase: "La vista siempre es mejor a tu lado".

Happy birthday @BarackObama ! The view is always better with you. pic.twitter.com/7a6cAkjkAS

Otro reconocimiento destacado estuvo a cargo del ex vicepresidente Joe Biden, quien publicó una imagen tomada esta semana, cuando salieron a desayunar juntos.

Our lunches together were a highlight of every week at the White House. Last week's trip to @DogTagBakery was no different. Happy birthday to my brother, my friend, @BarackObama. pic.twitter.com/0faYjvnPW6

— Joe Biden (@JoeBiden) August 4, 2018