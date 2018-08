Malala Yousafzai pide reconstruir escuelas incendiadas en Pakistán

La ganadora del premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, se pronunció a favor de la reconstrucción de 11 escuelas incendiadas por presuntos extremistas islámicos en el norte de Pakistán.

Nadie resultó herido en los atentados realizados el viernes por la madrugada, ya que los inmuebles estaban cerrados en ese momento. La policía aún no ha detenido a nadie, pero el jefe de la policía local, Mohammad Ajmal, dijo que sus fuerzas estaban trabajando con agencias de inteligencia e interrogando a individuos vinculados con grupos milicianos.

Yousafzai tuiteó sobre el ataque, diciendo que "los extremistas han mostrado lo que más les asusta: una chica con un libro".

The extremists have shown what frightens them most – a girl with a book.

We must rebuild these schools immediately, get the students back into their classrooms and show the world that every girl and boy has the right to learn. https://t.co/99J7ZivafC

