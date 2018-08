Nicolás Maduro acusa a Juan Manuel Santos del atentado en su contra

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, aseguró que detrás del atentado en su contra está la derecha venezolana, colombiana y el presidente colombiano Juan Manuel Santos, ya que éste dijo que Venezuela está en la etapa final de un régimen.

“Teníamos tiempo que no escuchábamos a los voceros de Miami y a la ultraderecha de aquí anunciando tiempos finales, sin ninguna base social en la población venezolana. Cuando me refería a que no podíamos bajar las manos porque la conspiración había retornado, un artefacto volador explotó frente a mi, ante lo cual guardé la calma porque confío en la gente y en las fuerzas armadas”.

Poco después se registró una segunda explosión de su lado derecho, agregó, cuando el personal comenzó a resguardarse al sentir la ola expansiva de la detonación.

Además, dijo que desde ese instante las comunicaciones se cortaron y comenzó la investigación, con lo que las autoridades detuvieron a los autores materiales del atentado, para quienes dijo que habrá la máxima condena posible, “que se olviden del perdón”, pero dijo que los autores intelectuales operaron desde Miami.

Nicolás Maduro daba un discurso con motivo de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana, así como algunas de las medias económicas que se implementarían para la recuperación económica en su país, cuando se registró la primera explosión, por lo que tuvo que se desalojado de la zona por el personal de seguridad.

Después, Jorge Rodríguez, vicepresidente Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, salió a dar un mensaje en el cuál aseguró que el presidente venezolano salió ileso de la explosión, aunque siete elementos de la milicia resultaron heridos.

"Estos eventos atentan contra la tranquilidad, evidencian la desesperación que hemos denunciado de la ultra derecha venezolana, muestran el odio de quienes siendo derrotados en el terreno de la política y de todos los frentes que establece la Constitución Bolivariana".

