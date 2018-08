'Boiler-man', la peor mascota en la historia del futbol

Los fanáticos del West Bromwich Albion empezaron la temporada con una sorpresa, resulta que el equipo tiene una nueva mascota que los hizo morir de risa a pesar de que su equipo iba a bajo en el marcador.

El equipo de la segunda división del fútbol inglés recibió a 'Boiler-man', que en su traducción significa "El Hombre Caldera” y no significa nada para el equipo, pero ahora tendrán que verlo en cada ocasión que visiten el Estadio.

West Brom’s mascot is a boiler 😭 Boiler Man must be the worst mascot in the history of mascots. pic.twitter.com/odZJ3bXf0L

— Jade (@Jadelike_) August 4, 2018