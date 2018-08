Mueren 10 asistentes a funeral por comida intoxicada

Diez personas, entre ellas un menor, fallecieron a consecuencia de una intoxicación tras consumir una cena durante un sepelio en un distrito andino de la región Ayacucho, al sureste de Perú, según informó hoy un representante del Ministerio Público en el lugar.

Te recomendamos leer: 3 cosas que debemos hacer para que la temperatura del planeta no suba más de 2 ºC

Al menos 70 personas resultaron intoxicadas ayer en el velorio realizado en el distrito de San José de Ushua, provincia de Paucar del Sara Sara, y diez perdieron la vida, precisó el fiscal adjunto provincial, Elmo Zambrano, a RPP Noticias.

Entre los fallecidos hay un menor de 11 años, sobrino del alcalde de San José de Ushua, Iván Villagómez, que también perdió a su padre en el incidente.

"Lamentablemente todo el pueblo nos hemos envenenado. No me explico, he perdido a mi familia. Es una desgracia grande, gracias a Dios estoy vivo", dijo Villagómez a una radio local.

El alcalde fue atendido de emergencia en un hospital de Ayacucho, así como otros de sus familiares.

Platillos típicos de Perú estaban en mal estado

Los asistentes al sepelio, la noche del lunes, comieron una sopa de mote (un tipo de maíz grande) y un estofado de carne, entre otros alimentos y bebidas, que estuvieron presuntamente contaminados con productos tóxicos, según las indagaciones preliminares.

El fiscal indicó que están en plenas investigaciones porque algunos de los afectados no consumieron la comida, que supuestamente provocó la intoxicación masiva.

El Ministerio Público (Fiscalía) informó que la mayoría de afectados fueron trasladados a hospitales de Ayacucho, y que se han tomado muestras de las bebidas y comidas para determinar las causas de la intoxicación.

AHORA #MinsaEsAcción

Paciente de 58 años que fue trasladado a Lima, de emergencia, tras intoxicación masiva en Ayacucho, recibe atención especializada en el @HospitalVES. pic.twitter.com/ReA3tlfatL — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) August 8, 2018

La ministra de Salud, Silvia Pessah, expresó sus condolencias y solidaridad con las familias de los fallecidos y aseguró, a través de Twitter, que su despacho está actuando rápidamente para atender a todos los afectados y trasladar inmediatamente a Lima a las personas que necesitan tratamiento urgente.

En Publimetro TV

Los parásitos de tu gato están alterando tu personalidad y tú ni cuenta te habías dado