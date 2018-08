Mueren 29 niños en Yemen por bombardeo: Cruz Roja

El portavoz de la Cruz Roja en el Yemen, Adnan Hazam, cifró en 29 los menores muertos hoy en un bombardeo contra autobuses en un mercado de la ciudad de Dahian, en el norte de la provincia septentrional de Saada, zona controlada de los rebeldes hutíes.

Following an attack this morning on a bus driving children in Dahyan Market, northern Sa’ada, @ICRC_yemen- supported hospital has received dozens of dead and wounded. Under international humanitarian law, civilians must be protected during conflict. pic.twitter.com/x39NVB8G4p

— ICRC Yemen (@ICRC_ye) August 9, 2018