Quitan a Morena 10 diputados en el Estado de México

Morena tendrá 10 diputados menos de representación proporcional en el Congreso del Estado de México, ya que el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) consideró que estaría sobrerrepresentado, por lo que esos lugares fueron repartidos entre otros cuatro partidos políticos.

De esta forma, cuatro curules son para el Partido Acción Nacional (PAN), tres para el Revolucionario Institucional (PRI), dos para el de la Revolución Democrática (PRD) y uno para el Verde Ecologista de México.

Los magistrados del Tribunal explicaron que no se consideró la sub y sobrerrepresentación de los tres partidos integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia, en función de los triunfos tenidos en conjunto y no de forma individual.

De acuerdo con el TEMM, esta fue una omisión que llevó a otorgarles más espacios de los correspondientes, lo cual afectaría al resto de los partidos.

Alfonso Bravo, representante del PAN ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), aseguró que esta decisión les da la razón, ya que presentaron una impugnación ante la decisión del IEEM de asignar 70 por ciento de los diputados, cuando la coalición sólo obtuvo 41 por ciento de los votos.

El Tribunal Electoral del Estado de México nos da la razón y revoca la asignación de diputados de representación proporcional hecha por el @IEEM_MX

Hace nueva asignación apegada a la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas — Poncho Bravo (@Poncho_Bravo) August 10, 2018

Ya con esta resolución, el PRI tendrá 13 lugares, el PAN nueve, el PRD cinco y el Verde tendrá tres, mientras que Morena conservará sus 21 curules; en el caso de Encuentro Social, el partido se queda con 10 y el Partido del Trabajo con 11.

Sin embargo, Horacio Duarte, representante del Comité Ejecutivo de Morena en la entidad, consideró que esto fue una sentencia arbitraria e ilegal, por lo que acudirían al Tribunal Electoral federal para impugnar esta sentencia.

“Los partidos opositores a Morena quieren ganar en la mesa lo que no obtuvieron en las urnas, frente a esta sentencia que viola el voto libre y soberano, vamos a ganarle a los partidos que quieren ver reducido el movimiento de regeneración nacional, en un par de días vamos presentar esta impugnación”.

