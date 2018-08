Al menos 4 muertos tras tiroteo en Canadá

Al menos cuatro personas han resultado muertas hoy en la localidad de Fredericton, en el este de Canadá, a consecuencia de un tiroteo, informó hoy la Policía.

En un mensaje enviado por Twitter, la Policía de Fredericton informó de las muertes y solicitó a la población de la localidad que se mantenga en el interior de sus viviendas.

Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road. An incident has resulted in at least four people killed. More information will be available when we can confirm.

Police continue to on scene of a shooting on Brookside Drive. Please avoid the area.

Due to the volume of calls, please refrain from calling the police station directly, and in case of emergency continue to call 9-1-1.

