VIDEO: Charlyn Corral, duro inicio en el futbol europeo

Charlyn Corral presume ser la mejor futbolista mexicana en estos momentos, no solo por lo que ha hecho a su llegada a Europa donde tuvo la oportunidad de brillar como profesional, al ser la actual pichichi del certamen femenil, máxima goleadora del Levante de España y al obtener el premio al mejor gol de la Liga Iberdrola.

La campeona en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 con la Selección mexicana, habló para la Liga MX femenil y aseguró que cuando llegó al viejo continente le fue muy complicado ingresar a ese nuevo ambiente, pero ella se mentalizó y logró hacer su propia historia.

Ayer me invitaron al programa @NETenFOX y durante la grabación miren lo que ocurrió. No se lo pueden perder!! Saldrá al aire el próximo jueves 16 de agosto. pic.twitter.com/uOi2v35ZNB — Charlyn Corral (@CharlynCorral) August 8, 2018

“Cuando yo llegué a España era una jugadora más, recuerdo que me lo dijeron 'aquí nadie te conoce'. Esas palabras las tomé como una motivación de decir 'voy a ser alguien, voy a demostrar quién es Charlyn Corral”, fueron las impresiones de la mexicana.

Aunado al tema, la hermana del futbolista George Corral dejó en claro que no le cierra las puertas al futbol mexicano cuando termine su viaje en el país ibérico, por lo que buscará volver con una edad más madura y ser pieza fundamental como lo es hasta ahora.

“Me gustaría venir a la Liga, creo que hoy en día mucha gente me conoce, pero también es cierto que muchos no me ha visto jugar, ya las nuevas generaciones pueden escuchar de mí, pero realmente no me conocen; yo sí quiero regresar, no te sé decir si en uno o dos años, lo que sí tengo claro es que por ahora quiero seguir en Europa y ya se verá cómo se den las cosas para regresar”, sentenció la mundialista.

