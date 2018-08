Construcción del Tren Maya costará 150 mil mdp, prevé AMLO

De 120 mil a 150 mil millones de pesos será el costo que se prevé para la construcción del Tren Maya que conectará Cancún con Palenque, adelantó Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa desde la casa de transición, el virtual presidente electo explicó a detalle este proyecto es viable debido a dos aspectos: el derecho de vía sobre las vías del tren del sureste y el ingreso del impuesto al turismo.

"Calculando que pueden realizarse estos trabajos con un costo 120 a 150 mil millones de pesos, en mil 500 kilómetros de vía y con una inversión publica y privada. Para su financiamento tenemos dos cosas: el derecho de vía y el impuesto al turismo", detalló.

Te recomendamos:

Tras reunirse con integrantes de su futuro gabinete económico, López Obrador detalló que de los mil 500 kilómetros de vía se agregarán 900 millones para incluir a los estados de Campeche y Mérida en este proyecto turístico.

Añadió que para que estos dos importantes estados para el turismo y la cultura del país fueran incluidos en la ruta turística se utilizarán las vía del Tren del Sureste, el cual, no ha sido concesionado y pertenece a la nación.

"Esto facilita mucho. porque si se tiene derecho de vía podemos trabajar de inmediato. Por esta razón y por no dejar fuera al estado de Yucatán, se decidió ampliar el proyecto original. Ya no seré sólo Cancún-Palenque sino se incluyó Campeche y Yucatán", reiteró.

Las ciudades por las que pasará este tren cuya forma será de "Y" serán:

Palenque

Candelaria

Escárcega

Ramal 1:

Xpujil (Calakmul)

Bacalar

Tulum

Cancún

Ramal 2:

Campeche

Mérida

Valladolid (Chichen Itzá)

Cancún

"Para financiar este programa se vana a utilizar los fondos que se recauden al impuesto al turismo. Estamos hablando de alrededor de 7 mil millones de pesos por año", agregó.

No te pierdas:

Aseguró que a partir del 1 de diciembre se licitará este proyecto mixto "para tener terminada la obra a más tardar en cuatro años".

Dijo que de ninguna manera habrá expropiación de tierras para construcción de este proyecto pues se tiene el derecho de vía del tren del sureste, así como de la Comisión Federal de Electricidad y de las carreteras del país.

Sin seguro de gastos médicos para políticos

Durante la misma conferencia, López Obrador reiteró que durante su administración no habrá seguro de gastos médicos ni atención médica privada para funcionarios del gobierno.

"No van a haber seguros médicos ni atención médica privada para altos funcionarios públicos, así de claro, eso lo dijimos en la campaña, vamos a ahorrar y yo espero que los otros poderes hagan lo mismo", manifestó.

Señaló que esta decisión corresponde al plan de austeridad y que se enviará una iniciativa al legislativo que incluya a los tres poderes del gobierno.

Lee también:

En otro tema, el virtual presidente electo también habló de su proyecto para rehabilitar las refinerías del país, del cual, aseguró el el monto de 50 mil millones de pesos para su reconfiguración es suficiente.

"No alcanza el dinero cuando no se aplica bien. Pensamos que con 50 mil millones vamos a modernizar, a rehabilitar las seis refinerías y que sí nos va a alcanzar el dinero, porque no va a haber corrupción, no va a haber derroche", respondió ante el cuestionamiento de la prensa.

Puntualizó que el dinero alcanzará porque en su administración no imperará la corrupción y coincidió en que los 160 mil millones de pesos que prevén los especialistas son necesarios para la construcción de una nueva refinería.

Lo más visto en Publimetro TV: